Григорьев — о Кудашове: мягкий тренер, а играть мне не давал

Защитник «Торпедо» Михаил Григорьев, признанный лучшим защитником прошедшей игровой недели КХЛ, сравнил отношение к нему Алексея Кудашова и Петериса Скудры. Григорьев играл у Кудашова за «Локомотив», а Скудра возглавляет нынешний клуб Григорьева «Торпедо».

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«Скудра — самый жёсткий тренер, с которым приходилось работать? Тут прямо не ответишь. Вот смотрите, был у меня в «Локомотиве» достаточно мягкий наставник – Алексей Кудашов. А играть мне он не давал. Так что пусть лучше тебя критикуют, но выпускают на лёд, чем скажут, что всё отлично, и оставят на лавке.

Критика тренера — это нормальный игровой момент. Хоккей, накал кругом, покричал тренер – ну и ничего страшного. Он так выражает свои эмоции. Потом успокоится – и всё нормально. Никаких конфликтов после этого нет. И вообще, если это помогает делу, помогает добывать результат, почему нет?" — приводит слова защитника официальный сайт КХЛ.