Гуськов: Ковальчук покажет свою прыть и силу в игре с Канадой

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов рассказал о своих впечатлениях от матча Кубка Первого канала между сборными России и Швеции, который завершился победой россиян со счётом 3:1.

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«Что касается судейства, то после того, как ты проигрываешь, можно выдвигать любые версии. Об этом говорить неэтично. Швеция проиграла по делу. Они не столько не были готовы, сколько не ожидали той игры от сборной России, которую она показала. Если говорить о тактике сборной России, то был приятно удивлён тем, что защитники очень смело шли в атаку. У команды был хороший баланс между атакой и обороной. Защитники настолько уверенно шли в нападение, потому что любой нападающий, который оказывался на их месте, мог отработать, и делал это здорово. Поэтому у сборной получались такие долгие позиционные атаки и атаки с ходу. На это было очень приятно смотреть.



Не соглашусь с тем, что Ковальчук был незаметен. У него были чересчур сильные эмоции, он очень хотел забить и проявить себя. Как же ему этого не делать, если он капитан и лидер? В этот день ему не удалось отличиться. Всю свою прыть и силу он покажет в игре с канадцами. Не скажу, что Шипачёв выпал из игры. Он попросту не имел серьёзных возможностей для того, чтобы забить в этой игре. Вадим старался больше действовать на команду. У каждого хоккеиста в какой-то игре что-то не получается. Может быть, Шипачёв в этом матче старался сыграть на команду, не выделяясь индивидуальными действиями. Он выполнял установку. Не всегда получаются яркие матчи, не знаю, каковы причины того, что этой яркости не было у Вадима в игре со шведами», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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