Ларионов будет работать экспертом Первого канала на матче Россия – Канада

Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира Игорь Ларионов выступит в роли эксперта во время матча Кубка Первого канала между сборными России и Канады. Он прокомментирует встречу вместе с комментатором канала Александром Кузмаком.

Первый канал покажет только один матч сборной России на КПК в прямом эфире

«Канада на Кубке Первого канала – это зрелая, серьёзная команда, в составе которой игроки, получившие шанс заявить о себе и вписать своё имя в историю. Но сборная России должна быть сильнее. Мой дебют в прямом эфире Первого – это возможность увидеть игру с другой стороны и проанализировать её для зрителей, это интересный опыт», — цитирует Ларионова пресс-служба Первого канала.

Защитник сборной России Никита Нестеров проведёт всю игру с микрофоном. За ним также персонально будет следить отдельная камера.

Во время матча на арене будут работать две камеры с обзором 360 градусов, которые позволят следить за встречей со скамейки запасных и скамейки штрафников, а ещё одна будет установлена под сводами ледовой арены.

Главный арбитр встречи также проведёт встречу с камерой, закреплённой на шлеме.

Помимо эфирной трансляции зрителям откроются уникальные возможности просмотра матча на сайте Первого канала.