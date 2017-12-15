Радулов: неприятно, когда на тебя забивают и не смотрят

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов рассказал о давлении, оказываемом прессой и болельщиками на «Старз», о своём отношении к главному тренеру команды Кену Хичкоку, а также вспомнил игру за «Монреаль Канадиенс».

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«Давление болельщиков на «Далласа»? Это приятно. Всегда приятно, когда люди от тебя чего-то ожидают. Неприятно, когда на тебя забивают и не смотрят. „Далласу“ прежде всего самому себе хочется доказать, что у нас хорошая команда, которая на многое способна. У клуба всё для этого есть. Остаётся биться каждый вечер.

Хичкок считается жёстким тренером? Профессионализм должен быть во всём. Тем более ты не можешь контролировать, кто именно будет твоим тренером. Хичкок — хороший тренер. Очень опытный. Человек, у которого можно многому учиться. Как и все мы, он не любит проигрывать. Хотя он ненавидит это делать вдвойне. Когда в сезоне 82 игры, случаются эпизоды, когда у команды нет той энергетики, которая нужна для победы. И он пытается привить нам её в каждой игре, в каждой смене.

Тяжёло ли было играть в «Монреале»? Да, там ты под прицелом. Временами бывает тяжело, бывает — прессингуют. Но мне нравилось там играть. Это хоккейный город, где тебя все знают в лицо. Это нормально. Люди любят хоккей. И я тоже люблю хоккей", — приводит слова Радулова русская версия официального сайта НХЛ.