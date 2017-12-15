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Клингберг — о Радулове: не самый большой парень, но исключительно сильный

Хоккей

Шведский защитник «Даллас Старз» Джон Клингберг рассказал, что он думает об игре своего одноклубника Александра Радулова. Клингберг является самым результативным защитником регулярного сезона НХЛ с 27 очками в 32 матчах.

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«Радулов не самый большой парень, но исключительно силён. И очень азартен по натуре, не хочет проигрывать ни одно единоборство. Он умеет удерживать у себя шайбу, его форхенд и бэкхенд одинаково успешны. На тренировках особенно чётко замечаешь, как тяжело с ним действовать защитнику. У меня всегда есть ощущение, что он пересилит меня, поэтому с ним нужно действовать хитрее и быстрее подбираться к шайбе», — приводит слова Клингберга русская версия официального сайта НХЛ.

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