Клингберг — о Радулове: не самый большой парень, но исключительно сильный

Шведский защитник «Даллас Старз» Джон Клингберг рассказал, что он думает об игре своего одноклубника Александра Радулова. Клингберг является самым результативным защитником регулярного сезона НХЛ с 27 очками в 32 матчах.

Радулов: неприятно, когда на тебя забивают и не смотрят

«Радулов не самый большой парень, но исключительно силён. И очень азартен по натуре, не хочет проигрывать ни одно единоборство. Он умеет удерживать у себя шайбу, его форхенд и бэкхенд одинаково успешны. На тренировках особенно чётко замечаешь, как тяжело с ним действовать защитнику. У меня всегда есть ощущение, что он пересилит меня, поэтому с ним нужно действовать хитрее и быстрее подбираться к шайбе», — приводит слова Клингберга русская версия официального сайта НХЛ.