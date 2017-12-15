Морозов: недопустимо лишать спортсменов возможности сыграть на Играх

Бывший нападающий «Ак Барса» Алексей Морозов прокомментировал возвращение Даниса Зарипова в «Ак Барс» и его первый гол, а также оценил решение дать возможность российским хоккеистом поехать на Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом.

«Все всё равно будут знать, что те, кто поедет на Олимпиаду, это российские игроки. Будем болеть за них. И в случае победы сами гимн споём. Без этого мы не останемся. Ребята старались и готовились к Олимпиаде четыре года. Лишать спортсменов возможности сыграть на таких Играх недопустимо.

Конечно, поздравил Зарипова с сокращением дисквалификации. Мы с ним на связи, на контакте. Молодец, желаю ему удачи. Пускай сейчас быстрее игровую форму набирает и приносит пользу своей команде через матчи. Данис сейчас на хороших эмоциях в связи с тем, что дисквалификацию сняли. Он во время неё не падал духом и надеялся на справедливое решение. И вот оно. Думаю, на протяжении всего времени Данис всё равно продолжал тренироваться и поддерживать спортивную форму. Надо всё равно чуть-чуть форму набирать и в сыгранности добавлять. Данис может принести пользу любой команде, а тройка Зарипов — Ландер — Галиев перспективная", — сказал Морозов в интервью «Спорт Бизнес Online».