Кошечкин сыграет в воротах с Канадой на Кубке Первого канала

Планируется, что Василий Кошечкин будет стартовым вратарём сборной России в её втором матче на Кубке Первого канала с командой Канадой, передаёт слова тренера сборной Харийса Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева с предматчевой тренировки российской команды.

Телегин отсутствует на тренировке сборной России накануне матча с Канадой

Кошечкин защищал ворота сборной России в стартовом матче турнира со сборной Швецией (3:1).

Встреча сборных России и Канады состоится завтра в Москве, начало — в 17:00 мск.

Революция в олимпийских воротах. Кошечкин съел молодёжь? Сорокин и Шестёркин теперь на вторых ролях.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».