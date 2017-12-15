Витолиньш: канадцы настоящие, а от перестановок наша игра хуже не станет

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о подготовке к матчу с командой Канады на Кубке Первого канала. Матч Россия — Канада состоится завтра, 16 декабря, начало в 17:00 мск.

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— Мы изначально планировали, что не будем Телегина ставить на матч с Канадой, а тут ещё и микротравма, но там ничего серьёзного. Сделали перестановки в звеньях, хотим попробовать разные варианты, последний турнир, надо посмотреть, как будут все действовать. В прошлом матче сыграли неплохо, сейчас опять хочется что-то посмотреть.

— В игре с Канадой можно экспериментировать?

— Смотря какие цели ставить. Всё-таки мы хотим сейчас создать оптимальный состав на Олимпиаду, который доведёт нас до успеха. Хотя, конечно, понимаем, что дома надо побеждать. От перестановок игра хуже не станет. Мы не полсостава убираем, а просто меняем звенья, вернуться назад всегда успеем.

— Какие впечатления от канадцев? Чем они отличаются от тех, которые играют в Северной Америке?

— В Северной Америке всё немного побыстрее, на маленьких площадках они привыкли динамичнее играть. Вчера первые десять минут мы не смогли так же быстро играть, как шведы, нам понадобилось время, чтобы привыкнуть. Поначалу опаздывали. Эти канадцы привыкли к европейским площадкам и играют, как мы.

— То есть это ненастоящие канадцы?

— Нет, почему? Они так же активно играют. Видели их на Карьяла. Эта команда будет бороться за медали.

— Почему же канадцы так плохо начали с Южной Кореей?

— Насколько я слышал, многие игроки приехали в день матча, плюс лёд был не лучший, там рекламу делали. Мы когда раскатывались, то вообще шайба не катилась. Сейчас получше уже. Плюс с корейцами всегда так. Любой команде надо выигрывать, ты вроде бы относишься серьёзно, но где-то серьёзность уходит», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Видео интервью Харийса Витолиньша можно посмотреть также на «Чемпионате».