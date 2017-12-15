Любушкин сыграет вместо Зуба в матче с Канадой на Кубке Первого канала

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о подготовке к матчу с командой Канады на Кубке Первого канала. Матч Россия — Канада состоится завтра, 16 декабря, и начнётся в 17:00 мск.

«Чем отличается эта Канада? У неё нет Кросби» Телегин пропустил тренировку сборной России, Знарок перетряхнул звенья, а Максим Шалунов нашёл отличительную черту этой Канады.

—Как оцените игру Кетова и Каблукова?

— Мы смотрим, есть в чём добавить. Хорошо отработали меньшинство, но практически все вбрасывания проиграли. Это важный фактор, единственный гол после него пропустили.

— Будут ли изменения в спецбригадах большинства?

— По идее ребята все наши требования знают. Маленький нюанс, кто и с кем. Сама структура построения не меняется. У нас шесть-семь игроков могут сыграть.

— Вместо кого будет Любушкин играть?

— Зуб завтра пропустит матч. По 13-муу нападающему думаем ещё, будет или нет, завтра решим», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.