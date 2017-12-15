«Ак Барс» и «Автомобилист» произвели обмен нападающими

«Автомобилист» и «Ак Барс» совершили обмен, в результате которого в казанскую команду отправился нападающий Борис Левитский, а в клуб из Екатеринбурга перешёл форвард Александр Протапович.



20-летний Левитский в этом сезоне выступал в ВХЛ за «Горняк». Он провёл девять матчей и забросил одну шайбу при показателе полезности «-2».



21-летний Протапович в 23 матчах за «Барс» в ВХЛ набрал 6 (2+4) балла за результативность при показателе полезности «-7».

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