Второй бомбардир «Динамо» Алексеев продлил контракт до конца сезона-2019/20

Московское «Динамо» достигло договорённости о новом соглашении с нападающим Андреем Алексеевым, сообщается на официальном сайте клуба. Новый односторонний контракт рассчитан до 30 апреля 2020 года.



В текущем сезоне 22-летний форвард провёл 42 игры регулярного чемпионата, в которых отметился 18 (8+10) баллами за результативность при показателе полезности «+5». Он является лучшим бомбардиром команды среди нападающих и вторым – среди всех игроков команды после Ильи Никулина.



Предыдущий контракт Алексеева был двусторонним и рассчитан до конца сезона-2018/19.