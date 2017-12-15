Дрегер: «Бостон» хочет продлить контракт с 40-летним Харой

Известный инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что «Бостон» рассчитывает до конца сезона продлить контракт с капитаном команды Здено Харой.



«Надо следить за тем, что будет происходить в «Бостоне» после праздничной заморозки переходов. Клуб хочет продлить контракт с Харой. Ему 40 лет, его семилетнее соглашение истекает после этого сезона. Хара хочет продолжать играть. Он в отличной форме, почему бы ему не хотеть? «Бостон» считает, что если продлит контракт во время сезона, то это будет ощущаться как двухлетнее соглашение, поэтому им не придётся давать ему контракт на два года после сезона. Если не получится, они пройдут процесс переговоров, но в целом они очень хотят оформить новую сделку с Харой», — цитирует Дрегера TSN.

Хара выступает за «Бостон» с сезона-2006/07 и в 2011-м году завоевал с командой кубок Стэнли. В НХЛ на его счету 612 (191+421) очков в 1379 матчах.