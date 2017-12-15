Самсонов будет защищать ворота олимпийской сборной России в матче со Словакией

Тренерский штаб олимпийской сборной России определился с составом на матч с командой Словакии, который пройдёт в рамках MECA Hockey Games в Норвегии. Начало встречи — в 18:00 мск. В первой игре турнира россияне одолели сборную Норвегии со счётом 4:3 ОТ.
Олимпийская сборная России одолела норвежцев в овертайме
Олимпийская сборная России:
Самсонов (Демченко);
Белов – Рыков, Барабанов – Тихонов – Карпов;
Науменков – Яруллин, Кагарлицкий – Ткачёв – Голышев;
Береглазов – Провольнев, Макеев – Хохлачёв – Коршков;
Трямкин – Василевский, Кузьменко – Светлаков – Любимов.
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