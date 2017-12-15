Выиграй билеты на матч Кубка Первого канала Россия — Канада

13 декабря в Москве стартовал последний этап Евротура перед Олимпиадой в Пхёнчхане – Кубок Первого канала. «Чемпионат» проводит розыгрыш двух билетов на матч между сборными России и Канады. Встреча состоится 16 декабря на арене «ВТБ Ледовый дворец», начало – в 17:00 мск.



В этом году в Кубке Первого канала помимо сборных России, Швеции, Финляндии и Чехии также участвуют команды Канады и Южной Кореи. Россияне в первом матче турнира обыграли команду Швеции со счётом 3:1, Канада справилась со сборной Кореи со счётом 4:2.

С условиями розыгрыша можно ознакомиться в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».