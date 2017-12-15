Сергачёв: стараюсь стать увереннее, не хочу выглядеть как новичок в НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, как адаптируется к игре в НХЛ. В 31 матче этого сезона на счету 19-летнего россиянина 21 (7+14) очко.

«Всё начинается с доверия тренеров, которое даёт мне уверенности. Я могу что-то создать, подключиться к атаке. Могу просто показывать свою игру и не думать о чём-то ещё. Если я совершу ошибку, то знаю, что выйду в следующей смене.



Это мой первый год, я не буду чувствовать себя на сто процентов. Я стараюсь стать более уверенным. Не хочу выглядеть как новичок в этой лиге», — цитирует Сергачёва Tampa Bay Times.