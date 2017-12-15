Радулов, получивший травму в матче с «Айлендерс», сыграет с «Нью-Джерси»

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов принял участие в тренировке команды и сыграет в матче с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает официальный «твиттер» клуба.



Радулов не смог завершить матч с «Нью-Йорк Айлендерс», получив травму в третьем периоде. Он сыграл в матче 14 минут 10 секунд, сделал два броска по воротам, один из которых завершился голом.

В нынешнем сезоне на счету хоккеиста 26 (10+16) очков за результативность в 32 матчах.

Видео возможного момента получения травмы форвардом «Далласа» можно посмотреть в «Твиттере».