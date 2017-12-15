Защитник Зият Пайгин заключил с «Локомотивом» двусторонний контракт на два года, сообщает KHL Media Team. Ранее ярославский клуб приобрёл права на защитника у «Ак Барса» в обмен на Романа Манухова.



Пайгин начинал текущий сезон в АХЛ, провёл семь матчей за фарм-клуб «Эдмонтон Ойлерз» при показателе полезности «-2» и заработал 4 минуты штрафа.

В КХЛ Пайгин выступал за «Ак Барс» и ХК «Сочи», на его счету 34 (11+23) очка в 101 матче при показателе полезности «-2». Хоккеист является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2015 года.