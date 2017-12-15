TSN включил Овечкина в список 25 лучших игроков в истории НХЛ

TSN в честь 100-летнего юбилея НХЛ составил список из 25 лучших игроков в истории лиги. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался в нём единственным россиянином и одним из трёх действующих игроков, он занимает 16-е место.

Великий даже без кубка. Какие достижения скоро покорятся Овечкину Лучший снайпер эпохи в нескончаемой погоне за мечтой.

1. Уэйн Гретцки

2. Бобби Орр

3. Горди Хоу

4. Марио Лемье

5. Морис Ришар

6. Дуг Харви

7. Жан Беливо

8. Сидни Кросби

9. Бобби Халл

10. Терри Савчук

11. Хоуи Моренц

12. Ги Лефлёр

13. Марк Мессье

14. Эдди Шор

15. Жак Плант

16. Александр Овечкин

17. Патрик Руа

18. Рэй Бурк

19. Никлас Лидстрём

20. Гленн Халл

21. Доминик Гашек

22. Фил Эспозито

23. Яромир Ягр

24. Стэн Микита

25. Мартин Бродо

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