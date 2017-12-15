Сборная Чехии обыграла Канаду на Кубке Первого канала

Сборная Чехии одержала победу в матче с командой Канады на Кубке Первого канала, встреча завершилась со счётом 4:1.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, а на экваторе матча Мэтт Эллисон открыл счёт, реализовав большинство. За 31 секунду до перерыва Михал Ржепик сравнял счёт, а в заключительной трети Войтех Мозик вывел чехов вперёд, наказав канадцев за удаление. На последней минуте игры чехи дважды поразили пустые ворота соперника, шайбы на свой счёт записали Мартин Эрат и Михал Ржепик.

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