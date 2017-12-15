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Сборная Чехии обыграла Канаду на Кубке Первого канала

Хоккей

Сборная Чехии одержала победу в матче с командой Канады на Кубке Первого канала, встреча завершилась со счётом 4:1.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, а на экваторе матча Мэтт Эллисон открыл счёт, реализовав большинство. За 31 секунду до перерыва Михал Ржепик сравнял счёт, а в заключительной трети Войтех Мозик вывел чехов вперёд, наказав канадцев за удаление. На последней минуте игры чехи дважды поразили пустые ворота соперника, шайбы на свой счёт записали Мартин Эрат и Михал Ржепик.

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Еврохоккейтур
15 декабря 2017, пятница. 19:30 МСК
Чехия
4 : 1
0:0, 1:1, 3:0
Канада
0:1 – Эллисон (Граньяни, Козун) – 31:42 (5x4), 1:1 – Ржепик – 39:29 (5x5), 2:1 – Мозик (Секач, Коукал) – 46:53 (5x4), 3:1 – Эрат (Секач) – 59:28 (en), 4:1 – Ржепик – 59:56 (en)
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