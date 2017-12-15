Вольски: сначала отказал «Магнитке», потом согласился, чтобы играть в плей-офф

Нападающий магнитогорского «Металлурга» и сборной Канады Войтек Вольски после поражения в матче с Чехией (1:4) прокомментировал переход из «Куньлунь Ред Стар» и предстоящую игру с Россией.

10 летних трансферов КХЛ, которые уже стали успешными Лучшие летние трансферы. Некоторые из них воспринимались скептически.

«Хорошая игра. Считаю, мы неплохо играли первые два периода, но потом чехи получили большинство, забили, а мы ещё и схватили удаление за нарушение численного состава. В таких важных моментах, конечно, нельзя этого допускать.

Очень рад обмену из «Куньлуня» и с нетерпением жду возвращения в «Металлург». Изначально ответил отказом на их предложение, но затем поговорил с женой, семьёй. Мы вместе приняли решение согласиться на переход в Магнитогорск. Всё-таки теперь я буду играть в плей-офф, в важнейших играх сезона. К тому же игра за «Металлург» поможет мне лучше подготовиться к Олимпиаде и попасть в состав канадской сборной в его окончательном варианте. Игроки из НХЛ не поедут на Игры? Я рад.

После травмы чувствую себя хорошо, но идет тяжёлый сезон, времени восстанавливаться дополнительно почти нет из-за того, что в «Куньлуне» очень много дальних перелётов. В «Куньлуне» с начала сезона было много травмированных ребят. К тому же мы начали сезон с долгого выезда. Возможно, это сказалось на результатах бывшей команды.

Не думаю, что вы смотрели матчи КХЛ внимательно, если считаете, что «Магнитка» сейчас буксует. По поводу матча с Россией могу сказать, что для нас это больше, чем игра. Русские сильны, играют дома, и у них множество звёзд в составе, будем играть против них жёстко и по возможности бить их побольше в пределах правил. Гуляли вчера всей командой по Москве и Красной площади. Очень красиво, особенно новогодний рынок на Красной площади», — передаёт слова Вольски корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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