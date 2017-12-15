Р. Бурк: Россия — фаворит на бумаге, но завтра посмотрим, кто и как готов к игре

Нападающий сборной Канады Рене Бурк признался, что его партнёры хорошо знают, чего ждать в завтрашней встрече Кубка Первого канала против команды России.



«Понятно, Россия — фаворит на бумаге, но посмотрим завтра, кто и как готов к игре. Завтра нас ожидает упорный матч, все выйдут на лёд биться. Мне кажется, игроки первых звеньев клубов КХЛ действительно обладают чуть лучшим мастерством, но в целом все игроки из лиги очень хороши. Многие из хоккеистов сборной Канады провели несколько лет в КХЛ, так что мы знаем, чего ожидать и как играть с Россией. Что касается участия в Олимпиаде, это слишком далеко, в будущем, я пока не готов туда заглядывать. У нас игра завтра, и на этом мы фокусируемся. Каждый раз, когда играем с Россией, это большой матч. Ничего не поменяется в этом плане и завтра вечером», — передаёт слова Бурка корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

«Будем бить русских, они сильны». Канадцы – о предстоящем матче с Россией Команде Олега Знарка не стоит выходить на лёд в расхлябанном состоянии.