Дежарден — о том, что у России игроки всего 2 клубов: это касается только Знарка

Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден поделился ожиданиями от предстоящей игры со сборной России, которая состоится 16 декабря, начало — в 17:00 мск.

«Будем бить русских, они сильны». Канадцы – о предстоящем матче с Россией Команде Олега Знарка не стоит выходить на лёд в расхлябанном состоянии.

«Сборная России – великолепная команда. Их сильные стороны – скорость и огромное количество талантливых хоккеистов. Очевидно, что нам будет невероятно тяжело. Суббота, вечер, игра Россия – Канада – будет круто. Не важно, что случилось сегодня. Каждый день приносит что-то новое. Да, мы проиграли чехам, но в то же время у нас остались силы, чтобы достойно сыграть с Россией. Понятно, сложно играть два дня подряд, но у сборной Канады нет выбора, кроме как выйти и бороться до конца. Что касается изменений в составе, мы всё решим завтра. Мне нужно проанализировать, кто здоров, а кто нет. От этого и будем отталкиваться.



Конечно, знаю, что сборная России имеет в составе игроков только двух клубов. Но я смотрю на это немного с другой стороны, чем вы. Для меня, как тренера другой сборной, это говорит о том, что у них отлично налажены взаимодействия во всех звеньях и в каждой паре защитников. Например, у нас в большинстве играют ребята, которые практически никогда не играли вместе. У сборной России люди играют вместе чуть ли не весь сезон. Это огромная разница и значительное преимущество, которое они получают. В конечном итоге всё сведётся к тому, как мы подготовимся к завтрашней игре. Кажется ли мне странным, что в России играют хоккеисты только из двух клубов? Я бы не отвечал на этот вопрос, потому что это касается только тренерского штаба сборной России во главе со Знарком. Они делают то, что считают нужным», — передаёт слова Дежардена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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