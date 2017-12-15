Сборная России U17 разгромила Словакию на Турнире четырёх наций

Юниорская сборная России U17 одержала разгромную победу в матче со сверстниками из Словакии на Турнире четырёх наций, который проходит в Великом Новгороде. Встреча завершилась со счётом 7:0.
Ранее россияне разгромили команду Швейцарии со счётом 6:0. Третий и заключительный матч на турнире команда Владимира Филатова сыграет со сборной США 16 декабря.
Россия U17 — Словакия U17 — 7:0 (3:0; 2:0; 2:0)
1:0 — Гуськов (Буренов), 7:58.
2:0 — Пугачёв (Чистяков, Халиуллин), 11:43, ГБ.
3:0 — Амиров (Лихачёв, Гуськов), 11:55.
4:0 — Буренов (Гуськов), 24:32.
5:0 — Гущин (Заруба), 31:30.
6:0 — Гутик (Тювилин, Николаев), 41:33, ГБ.
7:0 — Арбузов (Амиров, Николаев), 42:24.
Вратари: Сартаков — Борак.
Броски: 50-16.
Штраф: 16-38.