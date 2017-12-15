Сборная России U17 разгромила Словакию на Турнире четырёх наций

Юниорская сборная России U17 одержала разгромную победу в матче со сверстниками из Словакии на Турнире четырёх наций, который проходит в Великом Новгороде. Встреча завершилась со счётом 7:0.



Ранее россияне разгромили команду Швейцарии со счётом 6:0. Третий и заключительный матч на турнире команда Владимира Филатова сыграет со сборной США 16 декабря.



Россия U17 — Словакия U17 — 7:0 (3:0; 2:0; 2:0)

1:0 — Гуськов (Буренов), 7:58.

2:0 — Пугачёв (Чистяков, Халиуллин), 11:43, ГБ.

3:0 — Амиров (Лихачёв, Гуськов), 11:55.

4:0 — Буренов (Гуськов), 24:32.

5:0 — Гущин (Заруба), 31:30.

6:0 — Гутик (Тювилин, Николаев), 41:33, ГБ.

7:0 — Арбузов (Амиров, Николаев), 42:24.

Вратари: Сартаков — Борак.

Броски: 50-16.

Штраф: 16-38.