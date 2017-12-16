Итоги дня МХЛ: «Омские Ястребы» пропустили шесть шайб от «Стальных Лисов»

15 декабря в регулярном чемпионате МХЛ состоялось восемь матчей.

«Стальные Лисы» обыграли «Омских Ястребов» со счётом 6:3, предыдущий матч между командами, который состоялся накануне, закончился с таким же счётом.



В составе победителей Юрий Платонов оформил дубль, ещё по шайбе забросили Константин Дубин, Егор Коробкин, Евгений Борисов и Байрас Абдуллин. Голы омской команды на свой счёт записали Михаил Богдашкин, Дмитрий Жукенов и Максим Мельников.

«Авто» одержал победу в матче с «Ирбисом» со счётом 3:1.



Артём Валеев открыл счёт, но затем последовали шайбы Юрия Муравьёва, Александра Щемерова и Андрея Обидина.

«Толпар» обыграл «Ладью» — 3:1.



В составе уфимской команды отличились Александр Ренёв, Алексей Пустозёров и Михаил Котляревский. Единственный гол тольяттинцев забил Егор Алексеев.

«Сарматы» обыграли «Белых Медведей» со счётом 5:3.



В составе победителей Виктор Волков и Иван Куров сделали дубли, ещё одну шайбу забросил Оскар Юлбарисов. У челябинцев отличились Аркадий Аксёнов, Иван Севанькаев и Евгений Кобяков.

«Мамонты Югры» одержали победу в матче с «Реактором» — 5:2.



Степан Грымзин оформил дубль, по голу забили Данил Башкиров, Кирилл Беляев и Илья Дроздецких. В составе нижнекамской команды шайбы забросили Арсен Хисамутдинов и Тимур Хафизов.

«Тюменский Легион» уступил «Спутнику» со счётом 1:2.



У победителей дубль оформил Айдар Галимов, в составе тюменской команды отличился Антон Цибин.

МХК «Динамо» СПб разгромило «Крылья Советов» со счётом 8:2.



Кирилл Андреев сделал дубль, ещё по шайбе забросили Алексей Кудрявцев, Антон Васильев, Владислав Налётов, Станислав Шепитько, Антон Назаревич и Павел Ельшанский. Голы «Крыльев» на свой счёт записали Станислав Кевлин и Рафик Шабаев.

СКА-1946 одолел МХК «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Даниила Шабарова.