Итоги дня МХЛ: «Омские Ястребы» пропустили шесть шайб от «Стальных Лисов»
16 декабря 2017, 00:03
Хоккей
15 декабря в регулярном чемпионате МХЛ состоялось восемь матчей.
«Стальные Лисы» обыграли «Омских Ястребов» со счётом 6:3, предыдущий матч между командами, который состоялся накануне, закончился с таким же счётом.
В составе победителей Юрий Платонов оформил дубль, ещё по шайбе забросили Константин Дубин, Егор Коробкин, Евгений Борисов и Байрас Абдуллин. Голы омской команды на свой счёт записали Михаил Богдашкин, Дмитрий Жукенов и Максим Мельников.
МХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2017, пятница. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Омские Ястребы
Омская область
, 1:0 – Платонов (Дорофеев) – 04:22 (5x5) , 2:0 – Дубин (Швырёв) – 04:33 (5x5) , 3:0 – Коробкин (Швырёв, Дубин) – 10:11 (5x5) , 3:1 – Богдашкин (Зубов) – 13:36 (5x4) , 4:1 – Платонов (Шешин, Герасимов) – 26:08 (5x5) , 4:2 – Жукенов (Войцех, Рожковский) – 35:06 (5x5) , 5:2 – Борисов (Шешин, Платонов) – 37:21 (5x4) , 5:3 – Мельников (Жукенов, Рожковский) – 40:29 (5x5) 6:3 – Абдуллин (Пятин, Токарев) – 50:56 (5x5)
«Авто» одержал победу в матче с «Ирбисом» со счётом 3:1.
Артём Валеев открыл счёт, но затем последовали шайбы Юрия Муравьёва, Александра Щемерова и Андрея Обидина.
«Толпар» обыграл «Ладью» — 3:1.
В составе уфимской команды отличились Александр Ренёв, Алексей Пустозёров и Михаил Котляревский. Единственный гол тольяттинцев забил Егор Алексеев.
«Сарматы» обыграли «Белых Медведей» со счётом 5:3.
В составе победителей Виктор Волков и Иван Куров сделали дубли, ещё одну шайбу забросил Оскар Юлбарисов. У челябинцев отличились Аркадий Аксёнов, Иван Севанькаев и Евгений Кобяков.
МХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2017, пятница. 17:00 МСК
, 1:0 – Волков (Юлбарисов, Любишкин) – 10:48 (5x4) , 2:0 – Юлбарисов (Куров) – 25:06 (5x5) , 3:0 – Куров (Любишкин) – 29:57 (5x5) , 3:1 – Аксёнов (Нероев, Мутовин) – 43:56 (5x5) , 3:2 – Севанькаев (Складчиков) – 48:52 (5x5) , 4:2 – Волков (Любишкин, Юлбарисов) – 54:22 (5x4) , 4:3 – Кобяков (Складчиков) – 59:05 (5x4) 5:3 – Куров (Бардаков) – 59:26 (en)
«Мамонты Югры» одержали победу в матче с «Реактором» — 5:2.
Степан Грымзин оформил дубль, по голу забили Данил Башкиров, Кирилл Беляев и Илья Дроздецких. В составе нижнекамской команды шайбы забросили Арсен Хисамутдинов и Тимур Хафизов.
МХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2017, пятница. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
, 1:0 – Грымзин (Гайдеик, Яремчук) – 02:20 (5x5) , 1:1 – Хисамутдинов (Гусев) – 15:22 (5x5) , 2:1 – Башкиров (Дроздецких) – 21:10 (5x5) , 3:1 – Беляев (Попов, Денисевич) – 28:42 (5x4) , 3:2 – Хафизов (Хисамутдинов) – 43:26 (5x5) , 4:2 – Дроздецких (Башкиров) – 52:04 (5x5) 5:2 – Грымзин (Куцмус, Яремчук) – 59:15 (en)
«Тюменский Легион» уступил «Спутнику» со счётом 1:2.
У победителей дубль оформил Айдар Галимов, в составе тюменской команды отличился Антон Цибин.
МХК «Динамо» СПб разгромило «Крылья Советов» со счётом 8:2.
Кирилл Андреев сделал дубль, ещё по шайбе забросили Алексей Кудрявцев, Антон Васильев, Владислав Налётов, Станислав Шепитько, Антон Назаревич и Павел Ельшанский. Голы «Крыльев» на свой счёт записали Станислав Кевлин и Рафик Шабаев.
МХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2017, пятница. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
, 1:0 – Андреев (Налётов) – 08:59 (5x5) , 1:1 – Кевлин (Сыроежкин) – 27:34 (5x4) , 2:1 – Кудрявцев – 28:43 (4x5) , 3:1 – Васильев (Ельшанский) – 32:54 (5x4) , 4:1 – Налётов (Барабанов, Михайлов) – 37:36 (5x5) , 5:1 – Андреев (Тепикин) – 45:46 (5x5) , 5:2 – Шабаев (Каптелин) – 46:55 (5x5) , 6:2 – Шепитько (Васин, Ельшанский) – 53:02 (5x5) , 7:2 – Назаревич (Андреев) – 53:58 (5x5) 8:2 – Ельшанский (Никулин, Тепикин) – 54:14 (5x5)
СКА-1946 одолел МХК «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Даниила Шабарова.