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«Рейнджерс» вырвали победу у «Лос-Анджелеса», Бучневич очков не набрал

Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Рейнджерс» забитыми голами отметились Крис Крайдер (11-я минута), Кевин Хейз (35), Рик Нэш (57) и Джей Ти Миллер (60). За «Кингз» шайбы забросили Мариан Габорик (24) и Торри Митчелл (48). Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 13 минут 11 секунд.

Это поражение стало для «Лос-Анджелеса» вторым кряду после серии из восьми побед.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2017, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
4 : 2
1:0, 1:1, 2:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Крайдер (Шаттенкирк, Деарне) – 10:23 (5x4), 1:1 – Габорик (Йокинен) – 23:46 (5x5), 2:1 – Хейз (Макдона, Грабнер) – 34:43 (5x5), 2:2 – Митчелл (Габорик, Йокинен) – 47:59 (5x5), 3:2 – Нэш – 56:33 (5x5), 4:2 – Миллер (Цуккарелло, Веси) – 59:06 (en)
Букмекеры: Бучневич поможет «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Лос-Анджелес»
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