«Рейнджерс» вырвали победу у «Лос-Анджелеса», Бучневич очков не набрал

«Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Рейнджерс» забитыми голами отметились Крис Крайдер (11-я минута), Кевин Хейз (35), Рик Нэш (57) и Джей Ти Миллер (60). За «Кингз» шайбы забросили Мариан Габорик (24) и Торри Митчелл (48). Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 13 минут 11 секунд.

Это поражение стало для «Лос-Анджелеса» вторым кряду после серии из восьми побед.