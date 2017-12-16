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Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Хоккей

«Даллас Старз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей два гола забил Брайан Бойл (37-я и 59-я минуты), ещё по разу отличились Стивен Сантини (5-я минута), Блейк Коулман (20) и Ник Лаппин (53). За «Даллас» шайбы забросили Мартин Ганзал (7) и Александр Радулов (29). Для россиянина эта шайба стала 11-й в сезоне.

Таким образом, «Старз» потерпели четвёртое поражение в последних шести встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2017, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
5 : 2
2:1, 1:1, 2:0
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Сантини (Гиббонс) – 04:28 (5x5), 1:1 – Ганзал (Сегин, Линделль) – 06:42 (5x4), 2:1 – Коулман (Грин, Гиббонс) – 19:06 (5x5), 2:2 – А. Радулов (Янмарк, Линделль) – 28:09 (5x5), 3:2 – Бойл (Батчер, Заха) – 36:39 (5x4), 4:2 – Лаппин (Хейз, Бойл) – 52:57 (5x5), 5:2 – Бойл – 58:00 (en)

Видео гола Радулова можно посмотреть на странице «Далласа» в «Твиттере».

События дня НХЛ. Радулов падает, но не сдаётся и забивает
Поскользнулся, упал, гол.
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