Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

«Даллас Старз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей два гола забил Брайан Бойл (37-я и 59-я минуты), ещё по разу отличились Стивен Сантини (5-я минута), Блейк Коулман (20) и Ник Лаппин (53). За «Даллас» шайбы забросили Мартин Ганзал (7) и Александр Радулов (29). Для россиянина эта шайба стала 11-й в сезоне.

Таким образом, «Старз» потерпели четвёртое поражение в последних шести встречах.

Видео гола Радулова можно посмотреть на странице «Далласа» в «Твиттере».