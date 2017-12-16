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«Детройт» добыл волевую победу над «Торонто»

Хоккей

«Детройт Ред Уингз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Торонто» открыл счёт на 2-й минуте — отличился Андреас Боргман. На 26-й минуте Дэнни Декайзер сравнял счёт, на 32-й Тревор Дейли забил второй гол за «Детройт», а точку в матче поставил Томаш Татар на 50-й минуте. Защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 20 минут 25 секунд.

Эта победа позволила «Ред Уингз» прервать серию из трёх поражений и стала всего второй за последние 12 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2017, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 1
0:1, 2:0, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Боргман (Мур, Мартин) – 01:58 (5x5), 1:1 – Декайзер (Зеттерберг, Фрк) – 25:22 (5x5), 2:1 – Дейли (Эрикссон, Гленденинг) – 31:22 (5x5), 3:1 – Татар (Зеттерберг, Кронвалль) – 49:39 (5x4)
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