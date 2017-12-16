«Детройт» добыл волевую победу над «Торонто»

«Детройт Ред Уингз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Торонто» открыл счёт на 2-й минуте — отличился Андреас Боргман. На 26-й минуте Дэнни Декайзер сравнял счёт, на 32-й Тревор Дейли забил второй гол за «Детройт», а точку в матче поставил Томаш Татар на 50-й минуте. Защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 20 минут 25 секунд.

Эта победа позволила «Ред Уингз» прервать серию из трёх поражений и стала всего второй за последние 12 матчей.