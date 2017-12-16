Радулов — о своих функциях ассистента капитана: злоупотреблять нельзя ничем

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов поделился мнением об атмосфере внутри команды.



«Ну, стараемся не стареть. Конечно, важно, что происходит внутри коллектива. Всё же отсюда начинается. Если всё хорошо в раздевалке, это передаётся и на лёд. Так и должно быть.



Есть ли у меня как у ассистента капитана миссия по объединению игроков? Злоупотреблять нельзя ничем. Тем более каждый готовится к играм по-своему. Когда есть время и возможность, обязательно идём всей командой на ужин или другие мероприятия. Но, на самом деле, это происходит не так уж часто», — цитирует Радулова официальный сайт лиги.

Радулов: неприятно, когда на тебя забивают и не смотрят