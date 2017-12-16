Шилин: потерял один-два сезона из-за финского тренера вратарей «Авангарда»

Голкипер омского «Авангарда» Олег Шилин рассказал о конкуренции между вратарями и тренерских методах.



«Мои 180 сантиметров роста — как у вратаря прошлого века? Не совсем согласен — особенно в отношении КХЛ. Возьмите, например, Метсолу из „Амура“ — одного из лучших голкиперов Лиги, рост которого намного ниже 180 сантиметров. И финн отнюдь не единственный небольшой вратарь в КХЛ. Когда я рос, внимательно следил за Набоковым, в каких-то технических моментах старался брать с него пример. В принципе, и по габаритам мы похожи. Надеюсь, что в плане реализации тоже удастся его путь повторить.



За счёт чего прибавил? Мне очень помог летний тренировочный лагерь у бывшего голкипера Олега Ромашко, куда был приглашен Ин Кларк — тренер вратарей „Коламбуса“, который много работает в клубе с, наверное, лучшим голкипером НХЛ последних лет Сергеем Бобровским. Плюс сказывается регулярная работа с Николаем Мишиным — тренером вратарей „Авангарда“ в штабе Андрея Скабелки. Мишин тебя не переучивает, а, наоборот, развивает все лучшие качества, где-то убирая недостатки. Есть определённый контраст, например, с финном Юсси Парккилой, который, когда „Авангард“ возглавлял его соотечественник Раймо Сумманен, шансов мне, к сожалению, не давал, из-за чего потерял один-два сезона», — цитирует Шилина Russia-Hockey.