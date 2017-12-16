Итоги дня для россиян в АХЛ: Мамин подрался, Свечников снова не забил

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 10 матчей. Голкипер «Хартфорд Вулф Пэк» Александр Георгиев остался в запасе в домашнем матче с «Уилкс Барре Пингвинз» (7:3), уступив место в воротах чеху Мареку Мазанецу. Нападающий «Спрингфилд Тандербёрдс» Максим Мамин набрал 17 минут штрафа в домашней игре с «Бриджпорт Саунд Тайгерс», подравшись в конце второго периода с защитником гостей Кайлом Барруфсом. Форвард «Грэндс Рэпилс Гриффинс» Евгений Свечников продлил свою безголевую серию до 14 матчей.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|"+/-"
|Волков (н)
Мамин (н)
Валиев (н)
Миронов (з)
Е. Свечников (н)
А. Педан (з)
|«Сиракьюз»
«Спрингфилд»
«Торонто»
«Сан-Антонио»
«Грэнд Рэпидс»
«Уилкс Барре»
|0
0
0
0
0
0
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17
0
0
0
2
|2
1
1
2
3
6
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-2
+1
+1
0
0