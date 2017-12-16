Итоги дня для россиян в АХЛ: Мамин подрался, Свечников снова не забил

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 10 матчей. Голкипер «Хартфорд Вулф Пэк» Александр Георгиев остался в запасе в домашнем матче с «Уилкс Барре Пингвинз» (7:3), уступив место в воротах чеху Мареку Мазанецу. Нападающий «Спрингфилд Тандербёрдс» Максим Мамин набрал 17 минут штрафа в домашней игре с «Бриджпорт Саунд Тайгерс», подравшись в конце второго периода с защитником гостей Кайлом Барруфсом. Форвард «Грэндс Рэпилс Гриффинс» Евгений Свечников продлил свою безголевую серию до 14 матчей.



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Игрок Клуб Очки Штраф Броски "+/-" Волков (н)



Мамин (н)



Валиев (н)



Миронов (з)



Е. Свечников (н)



А. Педан (з) «Сиракьюз»



«Спрингфилд»



«Торонто»



«Сан-Антонио»



«Грэнд Рэпидс»



«Уилкс Барре» 0



0



0



0



0



0 0



17



0



0



0



2 2



1



1



2



3



6 0



-2



+1



+1



0



0