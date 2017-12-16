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Итоги дня для россиян в АХЛ: Мамин подрался, Свечников снова не забил

Хоккей

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 10 матчей. Голкипер «Хартфорд Вулф Пэк» Александр Георгиев остался в запасе в домашнем матче с «Уилкс Барре Пингвинз» (7:3), уступив место в воротах чеху Мареку Мазанецу. Нападающий «Спрингфилд Тандербёрдс» Максим Мамин набрал 17 минут штрафа в домашней игре с «Бриджпорт Саунд Тайгерс», подравшись в конце второго периода с защитником гостей Кайлом Барруфсом. Форвард «Грэндс Рэпилс Гриффинс» Евгений Свечников продлил свою безголевую серию до 14 матчей.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+/-"
Волков (н)

Мамин (н)

Валиев (н)

Миронов (з)

Е. Свечников (н)

А. Педан (з)		«Сиракьюз»

«Спрингфилд»

«Торонто»

«Сан-Антонио»

«Грэнд Рэпидс»

«Уилкс Барре»		0

0

0

0

0

0		0

17

0

0

0

2		2

1

1

2

3

6		0

-2

+1

+1

0

0
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