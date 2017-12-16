Робинсон: Россия играет с Канадой — это будет весело, все будут биться до конца

Защитник сборной Канады Мэт Робинсон поделился впечатлениями от игры с командой Чехии (1:4), а также рассказал об ожиданиях от матча со сборной России, который состоится 16 декабря.

«Чехи смогли отыграться после того, как мы повели в счёте. Затем они забросили в большинстве в третьем периоде, и мы уже ничего не смогли с этим сделать. Мои ожидания от встречи с Россией? Мы знаем, что российская сборная играет дома, что она будет биться до конца. Это будет тяжёлая игра. Но мы приехали сюда и хотим выиграть. Россия играет с Канадой — это будет весело! Конечно, матч между нашими командами — это большая игра. Мы должны биться до конца. Первый матч между Россией и Канадой, который я посмотрел в своей жизни, — это встреча на Олимпиаде, правда, я уже не помню, какой это был год», — сказал Робинсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.