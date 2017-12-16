Радулов: не могу быть довольным собой при поражении команды, меня так учили

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов подвёл итоги матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:5), в котором он отметился заброшенной шайбой.



«Сегодня мы плохо сыграли в обороне. Три гола с пятака — это много. Мы не должны так играть в своей зоне. У нас были нереализованные моменты, в том числе я два раза не забил. Что ж, надо работать. Завтра еще одна игра. Будем перестраиваться. А собой, когда команда проигрывает, я доволен быть никак не могу. Меня так всегда учили», — цитирует Радулова официальный сайт лиги.

Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче с «Нью-Джерси»