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Радулов: не могу быть довольным собой при поражении команды, меня так учили

Хоккей

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов подвёл итоги матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:5), в котором он отметился заброшенной шайбой.

«Сегодня мы плохо сыграли в обороне. Три гола с пятака — это много. Мы не должны так играть в своей зоне. У нас были нереализованные моменты, в том числе я два раза не забил. Что ж, надо работать. Завтра еще одна игра. Будем перестраиваться. А собой, когда команда проигрывает, я доволен быть никак не могу. Меня так всегда учили», — цитирует Радулова официальный сайт лиги.

Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
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