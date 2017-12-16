Нэслунд — о проблеме допинга в России: читая газеты, сложно выяснить правду

Олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» Матс Нэслунд поделился мнением о российских допинговых скандалах.



«Скандалы с допингом россиян на ОИ? Весь мир выступает против допинга. Если федерации были вовлечены в это и есть доказательства, то, конечно, меры должны быть радикальными. Мне только жаль чистых спортсменов, которые вынуждены страдать из-за других. Швеция против допинга, и если всё, что говорят, правда, то надо что-то делать. Я не могу сказать, правда это или нет. Не знаю. Просто читая газеты, сложно своё мнение сформировать.



В НХЛ я играл с хоккеистами, которые принимали допинг. Но никто никогда не предлагал мне какие-нибудь таблетки или другие запрещённые вещества. Слава богу, это обошло меня стороной», — рассказал Нэслунд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

«Русским не всегда удаётся собрать настоящую команду, они заигрываются» Член «Тройного золотого клуба» из Швеции — о слабостях России, допинге, Лундквисте и Далине.