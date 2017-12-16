Наставник команд Ночной лиги стал главным тренером клуба ВХЛ «Буран»

Наставник двух московских команд Ночной хоккейной лиги «Ледяные Волки» и «КБ Ледяные Волки», бывший профессиональный хоккеист Сергей Воронов занял должность главного тренера в воронежском клубе Высшей хоккейной лиги «Буран».



Воронов — двукратный чемпион России в составе московского «Динамо», также выступавший за «Северсталь», магнитогорский «Металлург», «Сибирь», «Крылья Советов», «Титан», различные клубы низших лиг Северной Америки и итальянский «Милан». Тренером двух команд «Ледяные Волки» он стал два месяца назад — в середине октября. Под руководством Воронова оба коллектива улучшили турнирное положение, одержав несколько побед.



«Ледяные Волки» — клуб, представленный в Ночной Лиге тремя командами. Ещё одна играет во второй группе «Лиги Надежды». В её составе выступают двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Александр Мостовой и двукратный Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

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