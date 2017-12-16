Зыбин — о 4-м месте России U18 на Кубке вызова: кто-то не оправдал надежд

Главный тренер юниорской сборной U18 Александр Зыбин подвёл итоги Кубка вызова, на котором его команда заняла четвёртое место.



«Турнир оставил двоякое впечатление. Были хорошие моменты: местами сработало то, что тренировали в Новогорске. Плюс посмотрели на кандидатов, которые играют за океаном, и новых игроков, которых впервые взяли в сборную. Кем-то остались довольны, кто-то не оправдал надежд. Будем дальше продолжать поиск как защитников, так и нападающих. Возможно, кто-то проявит себя после Нового uода. Будем наблюдать», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.