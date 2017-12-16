На раскатке матча Россия — Канада выступит певец L`One

Известный артист и большой любитель хоккея L`One представит свой сет на раскатке перед матчем Россия – Канада, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Впервые раскатка национальной сборной будет сопровождаться полноценным живым выступлением!



Российская команда выйдет на лёд в специальных свитерах в рамках специального проекта «Хоккей против рака», к акции присоединится и L’ONE. Раскатка национальной команды начнётся в 16:20 мск.



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