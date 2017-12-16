Игрок клуба Ночной лиги «СМУ-33»: у нас как в СССР — всё предприятие переживает

Капитан команды «СМУ-33» и генеральный директор СМУ-33 Александр Титов рассказал о поддержке команды.



«Ещё прошлой зимой я играл за разные команды. А потом подумал – почему бы не создать свою? Знакомый тренер был. Состав собрали скоро. Я — организатор команды? Да. И ещё я – генеральный директор её спонсора – строительной компании СМУ-33.



Компанию представляю я один. Все остальные – друзья, знакомые. С кем-то ранее играл. А вот болельщики, которых, как вы могли заметить, приходит на наши матчи довольно много, — практически все сотрудники строительной компании. Люди идут сами. Им нравится. И я доволен тем, что у нас в компании есть хоккейная команда, которая приносит сотрудникам радость. Они болеют, переживают, на работе обсуждают. Как в СССР? Да. У нас и строительно-монтажное управление, как в Советском Союзе. Мне это нравится», — цитирует Титова официальный сайт лиги.

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