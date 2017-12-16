Фазель: чтобы стать «Красной машиной», сборной России не нужны красные свитера

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал ситуацию с Олимпийскими играми — 2018 и сборной России, которой запретили использовать национальную символику.



«Я могу понять российскую позицию, реакцию болельщиков, спортсменов, политиков. Принять такое нелегко, согласен. И для меня это тоже непросто. Ведь за 50 дней до начала Игр мы в связи с этим решением сталкиваемся с проблемами. Сейчас нам нужно минимизировать сопутствующий ущерб. Понимаете, исключают хоккейную команду, которая была чистой на сочинской Олимпиаде. Я говорю о мужской хоккейной сборной. И приходится объяснять им: «Вы можете поехать на Олимпиаду, но без своего флага и гимна». А они-то ничего плохого не совершили! Принять такое нелегко.



На Олимпиаде не будет „Красной машины“, поскольку игрокам запретят красные свитера? Чтобы быть «Красной машиной», свитера не нужны. Нужно просто быть «Красной машиной»», — цитирует Фазеля Russia Today.



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