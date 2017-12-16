Билялетдинов: большинство игроков из сборных не сыграют в «зелёном дерби»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал подготовку к матчу с «Салаватом Юлаевым», который пройдёт 18 декабря.



«Рассчитываю ли использовать в „зелёном дерби“ игроков, которые сейчас в сборных? Прежде всего, надо дождаться их, понять, в каком состоянии они. У них ещё две игры на турнире – будем решать. Скорее всего, большинство из них не будет играть. Перед матчем решим.



Знаете, все прессингуют в плане того, что это дерби… Идёт чемпионат, и кто бы против тебя не играл, – надо выходить и стараться обыгрывать. Мы готовимся как обычно, делаем определённые выводы по прошлым матчем. Будем стараться добиться результата», — цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес online».

Зарипов: дерби с «Салаватом» не должно иметь инноваций, это обычная игра