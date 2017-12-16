Голы Бергстрёма, Ландера и Эверберга помогли Швеции обыграть Южную Корею

Сборная Швеции на Кубке Первого канала одержала уверенную победу над командой Южной Кореи, игра завершилась со счётом 5:1. Таким образом, корейская команда проиграла все три матча на турнире, шведы выиграли одну из двух сыгранных встреч.



В составе сборной Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Александер Бергстрём, Антон Ландер, Пер Линдхольм, Деннис Эверберг и Андреас Энгквист. Единственный гол у Кореи забил форвард Майк Тествуд.



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