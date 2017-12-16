Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Лига ВТБ. Локомотив-Кубань — Зенит. LIVE
Начало прямой трансляции
15:55 Мск
все матчи

Голы Бергстрёма, Ландера и Эверберга помогли Швеции обыграть Южную Корею

Хоккей

Сборная Швеции на Кубке Первого канала одержала уверенную победу над командой Южной Кореи, игра завершилась со счётом 5:1. Таким образом, корейская команда проиграла все три матча на турнире, шведы выиграли одну из двух сыгранных встреч.

В составе сборной Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Александер Бергстрём, Антон Ландер, Пер Линдхольм, Деннис Эверберг и Андреас Энгквист. Единственный гол у Кореи забил форвард Майк Тествуд.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Еврохоккейтур
16 декабря 2017, суббота. 13:00 МСК
Южная Корея
1 : 5
0:0, 1:3, 0:2
Швеция
1:0 – Тествуд (Ким) – 20:42 (5x5), 1:1 – Бергстрём (Умарк) – 23:39 (5x5), 1:2 – Ландер (Викстранд) – 25:11 (5x5), 1:3 – Линдхольм (Линдстрём) – 30:38 (5x5), 1:4 – Эверберг (Закриссон) – 49:07 (4x5), 1:5 – Энгквист (Бергстрём, Умарк) – 56:24 (5x4)
От Кубка «Балтики» до КПК. Почему матч Россия – Канада – это круто
Легендарное противостояние возвращается в Москву спустя 18 лет.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент