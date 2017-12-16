Новиков: матч с Канадой не надо превращать в холодную войну, мы ждём праздника

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился ожиданиями от матча Россия — Канада на Кубке Первого канала. Встреча состоится сегодня, 16 декабря, начало — 17:00 мск.



«Я бы полностью согласился с Владимиром Юрзиновым-старшим, который сказал, что не стоит нагнетать важность игры с Канадой. Это ни какая-то политическая или военная конфронтация. Игры с канадцами дарит не агрессивные эмоции, а положительные. Мы все хотим увидеть вершину хоккейного мастерства. Нам не нужна холодная война, в которую превращают этот матч. Мы ждём хоккейного праздника даже больше, чем результата. Что касается выступления сборной России в Москве, то команде нужно больше проводить атак сходу, эти атаки наиболее опасные и результативные. С ними россияне добьются успеха», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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