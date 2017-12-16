Умарк: не буду смотреть матч Россия — Канада, лучше проведу время с друзьями

Нападающий сборной Швеции Линус Умарк подвёл итоги после игры с Южной Кореей (5:1).



«Мы старались показать свою лучшую игру, хорошо, что одержали сегодня победу. Не думаю, что буду смотреть матч Россия — Канада, я лучше проведу время с друзьями. Сборная России — возможно, фаворит Олимпийских игр, но есть ещё много сильных команд. Посмотрим, кто будет сильнее, в одном отдельно взятом матче может случиться всё, что угодно. Матч с чехами будет трудным, мы с ними до этого уже встречались, побеждали их в Швеции. Что касается судейства, то сегодня мы им довольны.



После Кубка Первого канала сразу же возобновляется чемпионат КХЛ, в таком режиме мы играем весь сезон, так что всё нормально. Это непросто, но нужно подстраиваться», — передаёт слова Умарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Обыграет ли Знарок Канаду? Главный матч сборной России перед ОИ-2018 Хоккей, Россия — Канада. И этим всё сказано.