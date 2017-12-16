Стал известен состав сборной России на матч с Канадой на КПК

Стал известен состав сборной России на матч с командой Канады, который пройдёт в рамках Кубка Первого канала. Начало встречи — 17:00 мск. Россияне провели на турнире один матч, обыграв Швецию — 3:1. Канадцы обыграли Южную Корею — 4:2, и уступили Чехии со счётом 1:4.



Кошечкин (Сорокин);

Ковальчук — Шалунов — Григоренко, Гавриков — Войнов;

Калинин — Андронов — Плотников, Киселевич — Хафизуллин;

Гусев — Шипачёв — Капризов, Нестеров — Марченко;

Ничушкин — Каблуков — Кетов, Широков, Яковлев — Любушкин.



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Обыграет ли Знарок Канаду? Главный матч сборной России перед ОИ-2018 Хоккей, Россия — Канада. И этим всё сказано.