Сборная России провела раскатку в фиолетовой форме в рамках акции борьбы с раком

Сборная России вышла на раскатку перед матчем с Канадой в фиолетовых свитерах. Это было сделано в рамках в поддержку борьбы с детской онкологией и раком крови.



Сборные России и Канады встречались между собой в рамках российского этапа Еврохоккейтура пять раз. Россияне ни разу не уступили Канаде: выиграли четыре игры, один матч завершился ничьей. Самая крупная победа России — 8:2.



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Посмотреть видео раскатки сборной также можно в «Твиттере».