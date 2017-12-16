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Сборная России провела раскатку в фиолетовой форме в рамках акции борьбы с раком

Хоккей

Сборная России вышла на раскатку перед матчем с Канадой в фиолетовых свитерах. Это было сделано в рамках в поддержку борьбы с детской онкологией и раком крови.

Сборные России и Канады встречались между собой в рамках российского этапа Еврохоккейтура пять раз. Россияне ни разу не уступили Канаде: выиграли четыре игры, один матч завершился ничьей. Самая крупная победа России — 8:2.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Посмотреть видео раскатки сборной также можно в «Твиттере».

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Хоккей, Россия — Канада. И этим всё сказано.
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