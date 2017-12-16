Состав сборной Канады на матч с Россией в рамках КПК

Стал известен состав сборной Канады на матч с Россией в рамках Кубка Первого канала. Встреча начнётся в 17:00 мск.



Браст (Скривенс);

Бурк — Рой — Козун, Ли — Робинсон.

Вольски — Эллисон — Паренто, Дженовей — Норо;

Тальбо — Вей — Хауден, Граньяни — Эллиотт;

Клинкхаммер — О`Делл — Гарбутт, Фрэттин, Бек, Лалонд.



Сборные России и Канады встречались между собой в рамках российского этапа Еврохоккейтура пять раз. Россияне ни разу не уступили Канаде: выиграли четыре игры, один матч завершился ничьей. Самая крупная победа России — 8:2.



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Обыграет ли Знарок Канаду? Главный матч сборной России перед ОИ-2018 Хоккей, Россия — Канада. И этим всё сказано.