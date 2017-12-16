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Россия — Канада: Вадим Шипачёв получил матч-штраф за атаку сзади

Хоккей

В первом периоде матча Кубка Первого канала между сборными России и Канады удаление до конца встречи получил нападающий российской команды Вадим Шипачёв.

Российский хоккеист был наказан за атаку сзади, проведённую на канадском форварде Эрике О`Делле, у которого после этого пошла кровь.

В матче продолжается первый период, счёт пока не открыт.

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