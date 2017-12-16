Россия — Канада: Вадим Шипачёв получил матч-штраф за атаку сзади

В первом периоде матча Кубка Первого канала между сборными России и Канады удаление до конца встречи получил нападающий российской команды Вадим Шипачёв.



Российский хоккеист был наказан за атаку сзади, проведённую на канадском форварде Эрике О`Делле, у которого после этого пошла кровь.



В матче продолжается первый период, счёт пока не открыт.



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Россия играет с Канадой! Главный матч команды Знарка перед ОИ-2018. LIVE Хоккей, Россия — Канада. И этим всё сказано.