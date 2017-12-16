Р. Ротенберг и Третьяк напутствовали молодёжную сборную России перед МЧМ-2018

Президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент Роман Ротенберг и спортивный директор Олег Куприянов напутствовали молодежную сборную России, которая завтра отправляется в США на чемпионат мира.



Руководство федерации отметило значимость результата молодежной сборной для российского хоккея, подчеркнув, что за команду будет болеть вся страна. В ответном слове от лица команды главный тренер Валерий Брагин поблагодарил ФХР за создание всех необходимых условий для полноценной подготовки. Вечером молодежная сборная России проведет заключительный двусторонний матч на новогорском этапе подготовки. После игры будет объявлен список хоккеистов, которые завтра утром отправятся в США на заключительный сбор в Рочестер.



За океаном к команде присоединятся 10 кандидатов, выступающих в Северной Америке. В Рочестере «молодёжка» проведет два товарищеских матча — с Данией (20 декабря) и Словакией (23 декабря), после чего будет объявлена итоговая заявка на чемпионат мира.

Фото: Федерация хоккея России