Шепелев: через 10-летия не вспомнят, кто играл на ОИ, а медаль останется медалью

Олимпийский чемпион Сергей Шепелев поделился мнением о хоккейном турнире на Олимпиаде 2018 года, в котором не примут участия игроки НХЛ.

«Определённая досада от того, что игроков НХЛ не будет в Пхёнчхане, есть, но Олимпиада есть Олимпиада. Всё равно через десятилетия никто не вспомнит, кто и в каком году на ней играл. И медаль останется медалью. Уверен, не только Россия с Канадой, но и Швеция с Чехией и Финляндией соберут боевые составы. В своё время говорили, что Кубок Канады — самый престижный турнир, в котором собраны лучшие игроки. Но тогда представители НХЛ не ездили ни на чемпионаты мира, ни на Олимпийские игры. Поэтому канадцы, шведы, финны и чехи не досчитывались на Играх своих главных звёзд. Накануне Кубка Канады 1981 года местные газеты писали: мол, теперь мы узнаем, кто лучше. Вот и узнали, когда в финале мы разгромили канадцев на их льду. При этом для нас самым престижным турниром всё равно была Олимпиада. Но противостояние с Канадой оставалось боевым в любых турнирах, при любых составах», — цитируют Шепелева «Известия».