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«Сухарь» Кошечкина помог сборной России обыграть Канаду на Кубке Первого канала

Хоккей

Сборная России одержала победу в матче с командой Канады на Кубке Первого канала. Встреча, проходившая на стадионе «ВТБ Ледовый дворец» в Москве, завершилась со счётом 2:0.

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Первые два периода не принесли заброшенных шайб, а на 43-й минуте Никита Нестеров дальним броском при игре в большинстве поразил ворота Бена Скривенса. Вскоре Сергей Плотников удвоил преимущество россиян, отличившись при контратаке два в одного. Вратарь Василий Кошечкин сыграл на ноль.

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Еврохоккейтур
16 декабря 2017, суббота. 17:00 МСК
Россия
2 : 0
0:0, 0:0, 2:0
Канада
1:0 – Нестеров (Гусев) – 42:24 (5x4), 2:0 – Плотников (Гавриков, Ковальчук) – 49:23 (5x5)

Видео гола Плотникова можно посмотреть также в «твиттере» ФХР.

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