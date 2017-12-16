«Сухарь» Кошечкина помог сборной России обыграть Канаду на Кубке Первого канала

Сборная России одержала победу в матче с командой Канады на Кубке Первого канала. Встреча, проходившая на стадионе «ВТБ Ледовый дворец» в Москве, завершилась со счётом 2:0.

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Первые два периода не принесли заброшенных шайб, а на 43-й минуте Никита Нестеров дальним броском при игре в большинстве поразил ворота Бена Скривенса. Вскоре Сергей Плотников удвоил преимущество россиян, отличившись при контратаке два в одного. Вратарь Василий Кошечкин сыграл на ноль.



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Видео гола Плотникова можно посмотреть также в «твиттере» ФХР.