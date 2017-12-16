Сборная России под руководством Знарка впервые обыграла Канаду

Сборная России под руководством Олега Знарка впервые обыграла Канаду. В матче на Кубке Первого канала россияне одержали победу со счётом 2:0.

От Кубка «Балтики» до КПК. Почему матч Россия – Канада – это круто Легендарное противостояние возвращается в Москву спустя 18 лет.

Знарок возглавил сборную России перед чемпионатом мира 2014 года, где россияне выиграли золото, а с канадцами не встречались. В 2015 году Россия проиграла Канаде в финале со счётом 1:6. В выставочном матче перед Кубком мира 2016 года наша команда уступила «кленовым листьям» в овертайме со счётом 2:3, а затем эти соперники встретились в полуфинале турнира, где Россия проиграла со счётом 3:5. На ЧМ-2016 соперники не встречались друг с другом, а в полуфинале ЧМ-2017 команда Олега Знарка проиграла со счётом 2:4.



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